Başkent’te kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı: 3 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin, başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara’nın Sincan ilçesi Ankara Caddesinde bulunan kavşakta meydana geldi., İddialara göre, Ankara Caddesi üzerinde bulunan kavşakta kırmızı ışıkta geçen Yunus Emre S.’nin kullandığı 06 BET 586 plakalı otomobil, Mustafa T. idaresindeki 06 ZZC 49 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Yunus Emre S., Mustafa T. ve Merve T. yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.