banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İBB Başkanı İmamoğlu, Akit TV'ye haciz gönderdi
İBB Başkanı İmamoğlu, Akit TV'ye haciz gönderdi
Medya karıştı! Herkes birbirini ifşa etmeye başladı...
Medya karıştı! Herkes birbirini ifşa etmeye başladı...
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu
Yeni 'Pekcan' vakası: Bakan Yardımcısının eşi 20 ihale almış
Yeni 'Pekcan' vakası: Bakan Yardımcısının eşi 20 ihale almış

Başkent’te kırılan vinç korkuttu

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir inşaat alanında kırılan vinç korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Asayiş 19.06.2021, 12:54
Başkent’te kırılan vinç korkuttu

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir inşaat alanında kırılan vinç korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Yenimahalle ilçesinde İstanbul Yolu üzerinde bulunan bir inşaat sahasındaki vinç bilinmeyen bir nedenden dolayı kırıldı. İnşaat görevlileri vincin işçilerin üzerine düşmemesi için inşaat sahasını boşalttı. Korku dolu anların yaşanmasına neden olan o anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
22°
parçalı az bulutlu
banner493