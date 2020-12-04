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Başkent’te kesik baş dehşeti

Ankara’nın Çankaya ilçesinde ormanlık alanda bir erkeğe ait kesik baş bulundu.

Asayiş 04.12.2020, 17:53
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Başkent’te kesik baş dehşeti
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Ankara’nın Çankaya ilçesinde ormanlık alanda bir erkeğe ait kesik baş bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi İmrahor mevkiinde bulunan ormanlık alanda bir çoban bir erkeğe ait kesik bir baş buldu. Çobanın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda 23 Kasım’dan bu yana kayıp olan Hacı Ali Karagöz’e (53) ait olduğu tespit edildi. Şahsın ailesinin başın yanında bulunan eşyalardan teşhis ettiği öğrenildi. Bedenin kalan kısmının bulunması için ekipler çalışma başlattı. Şahsın alzheimer hastası olduğu öğrenildi. Başın bulunduğu alanda ayrıca bir adet tabancanın da polis tarafından bulunduğu öğrenildi.
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