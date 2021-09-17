banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!
Uzay turistlerinden ilk fotoğraf!
Uzay turistlerinden ilk fotoğraf!
Whatsapp'ın o özelliği artık Türkiye'de!
Whatsapp'ın o özelliği artık Türkiye'de!
Aylık 750 bin TL alacak!
Aylık 750 bin TL alacak!

Başkentte kaza yapan araç otobüs durağına daldı: 4 yaralı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde Eskişehir yolu istikametine giden bir araç, kavşaktan dönmeye çalışan otomobile çarpınca otobüs durağına daldı. Kazada, 4 kişi yaralandı.

Asayiş 17.09.2021, 10:17
Başkentte kaza yapan araç otobüs durağına daldı: 4 yaralı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde Eskişehir yolu istikametine giden bir araç, kavşaktan dönmeye çalışan otomobile çarpınca otobüs durağına daldı. Kazada, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mercedes marka 06 LR 500 plakalı araç Bağlıca Bulvarından Eskişehir yolu istikametine doğru hareket halindeyken, Höyük Caddesinden Bağlıca Bulvarı’na bağlanmak isteyen 06 BAB 364 plakalı Honda markalı araca çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan 06 LR 500 plakalı araç otobüs durağına daldı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Bağlıca Bulvarı’nda trafik bir süre kontrollü olarak verildi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Ankaragücü 5 11
4. Tuzlaspor 4 10
5. Manisa FK 5 9
6. Erzurumspor 5 9
7. Kocaelispor 5 7
8. Boluspor 4 6
9. Samsunspor 4 6
10. Bandırmaspor 5 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 5 4
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0