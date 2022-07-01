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Başkent’te kaza anı araç kamerasına yansıdı

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir otomobilin önündeki araca çarptığı kaza anı, arkadaki aracın kamerasına yansıdı.

Asayiş 01.07.2022, 12:42
Başkent’te kaza anı araç kamerasına yansıdı

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir otomobilin önündeki araca çarptığı kaza anı, arkadaki aracın kamerasına yansıdı.

Sincan ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi’nde bir otomobil hareket halindeki ticari araca arkadan çarptı. Çarpan otomobil sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilirken, ticari araçta bulunanlar kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı arkadaki bir aracın kamerasına yansıdı.

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