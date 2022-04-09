Başkent’te kaza: 2 yaralı

Ankara’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüje uçan otomobilde yer alan 2 kişi yaralandı.

Olay, Ankara Kazan Karayolu’nun Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 3 arkadaşın bulunduğu 06 NL 131 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında duran trafik levhasına çarparak refüje uçtu. Araç içerisinde yer alan 3 arkadaştan ikisi hafif yaralanırken, yolcu mahallinde bulunan diğer gencin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine hemen olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde gerçekleştirilen iki genç hastaneye kaldırıldı.