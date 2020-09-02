Son Dakika
Başkent’te kamyon kazası: 1 yaralı
ANKARA’NIN ÇANKAYA İLÇESİNDE HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN BİR KAMYON SÜRÜCÜ YOL AYRIMINDAKİ DİREĞE ÇARPARAK DURABİLDİ. KAZADA KAMYON ŞOFÖRÜ YARALANDI.
Asayiş 02.09.2020, 02:52
2
Ankara’nın Çankaya ilçesinde hakimiyetini kaybeden bir kamyon sürücü yol ayrımındaki direğe çarptı. Kazada kamyon şoförü yaralandı.
Kaza Ankara’nın Çankaya İlçesi Dumlupınar Bulvarı’ndan Kızılay istikametinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen 43 FT 591 plakalı kamyon sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ayrımındaki direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun ön tarafı yan yattı. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Gazi Hastanesi’ne sevk etti. Trafik akışının kontrollü sağlandığı bölgede, kaza nedeniyle yola dökülen yağ ve mazot, belediye ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.
24°
az bulutlu
Namaz Vakti 02 Eylül 2020
|İmsak
|04:55
|Güneş
|06:25
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:48
|Akşam
|19:43
|Yatsı
|21:07
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25