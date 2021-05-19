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Başkent’te kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Ankara’nın Sincan ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Asayiş 19.05.2021, 09:21
Ankara’nın Sincan ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Yenikent Mahallesi Kayı Caddesi’nde Mithat U. idaresindeki 06 SAG52 plakalı kamyon, Mustafa G.’nin (34) kullandığı 06 HVZ65 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanarak Sincan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mustafa G. hayatını kaybetti.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.