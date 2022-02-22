Başkent’te kamuyu 13 milyon lira zarara uğratan çete çökertildi

Başkent’te Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 6 aydır teknik ve fiziki takipte olunan suç şebekesi çökertildi. Söz konusu şebekenin “hemofili” hastaları üzerinden reçete yazdırarak bu ilaçları ilaç simsarlarına sattıkları ve toplamda 13 milyon liralık kamu zararı oluşturdukları tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takip sonrası, Ankara ve civar illerde nitelikli dolandırıcılık yapan suç şebekesine yönelik, eş zamanlı olarak “Tampon” operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında Ankara’da 15, çevre illerde 25 şüpheli olmak üzere toplamda 40 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının koordineli çalışma yaptığı operasyonda, şüphelilerden 34 kişinin hemofili (kan hastalığı) hastası olduğu, hasta olmalarından dolayı ilaç bedellerinin devlet tarafından karşılanmasını istismar ederek kendi kullanmaları için reçete edilen kan hastalığı ilaçlarını ve ihtiyaçları olmadığı halde fazladan ilaç yazdırarak temin ettikleri ilaçları ilaç simsarlarına verdikleri bunun karşılığında para alarak maddi menfaat sağladıkları tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerden 6 kişinin ilaç simsarı ve fason ilaç şirketi çalışanı ve sahibi olduğu, hemofili hastası şahıslar ile irtibat kurarak ellerindeki yazdırılan ilaçları topladıkları daha fazla ilaç satılmasını sağlayarak firmalarına kazanç sağladıkları tespit edildi. Öte yandan şüphelilerden M.D ve İ.Y.P’nin il il gezerek şebeke ile iş birliği yapan hemofili hastalarından ilaç toplayarak para verdiği, Soner K. isimli hemofili hastasının Ankara’da bulunan doktorların, şahsın fazla ilaç yazdırdığını anlayarak ilaç yazmamalaları üzerine, farklı illerdeki hastanelere giderek ilaç yazdırmaya başladığı, fazla yazılan ve hastalar tarafından kullanılmayan ilaçlar nedeniyle 13 milyon lira kamu zararı oluştuğu tespit edildi.