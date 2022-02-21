Başkent’te kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi

Ankara’da hakkında uzaklaştırma kararı olan koca, eşini temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Sincan ilçesi Ahievran Mahallesi’ndeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu’nda meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.K., eşi Gülsüm K.’nın çalıştığı okula gitti. Okul bahçesinde karşılaşan boşanma aşamasındaki çift tartışmaya başladı. M.K. (33), yanında getirdiği bıçakla ayrı yaşadığı eşi Gülsüm K.’ye saldırdı. Bıçak darbeleriyle yere yığılan kadını gören vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eşini defalarca bıçaklayan M.K. ise olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sincan Nafız Körez Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan M.K.’yı yakalamak için çalışma başlattı.