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Başkentte kadın cinayeti son anda engellendi

ANKARA'DA BİR OTO YIKAMACI, ELİNDE POMPALI TÜFEK BULUNAN ADAMIN ELİNDEN CAN HAVLİYLE KAÇAN KADINI SON ANDA ÖLÜMDEN KURTARDI.

Asayiş 24.08.2020, 12:52
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Başkentte kadın cinayeti son anda engellendi

Ankara’da bir oto yıkamacı, elinde pompalı tüfek bulunan adamın elinden can havliyle son anda kaçan kadını ölümden kurtardı.

Olay, Başkentin Keçiören ilçesi Günsazak Caddesi üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde oto yıkama dükkanında müşterilerinin araçlarını yıkadığı esnada bir kadının bağırarak kendilerine doğru koştuğunu gören dükkan sahibi Mesut Ünsal, elinde pompalı tüfek bulunan ve kadını saçlarından çekerek yakalamaya çalışan adamı durdurdu. Kadının adamın elinden son anda kurtarıldığı olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde can havliyle kendisini oto yıkamacıya atan kadının peşinde, elinde pompalı tüfekle kovalayan bir adam olduğu görüldü. Ona rağmen oto yıkama dükkanının sahibi Ünsal, kadını adamın elinden çekip aldı ve vermemek için mücadele etti. Elinde pompalı tüfek bulunan adamın tehditlerine rağmen kadını vermediklerini belirten Ünsal, "Müşterimizin arabalarını yıkıyorduk. Bir bayan karşıdan ’beni öldürecek’ falan diye koşarak geliyordu. Koltuğun üzerinde oturuyorum sesini duyduktan sonra fırladım ama tabi kadını adamın elinden kurtarmak görevimiz oldu. Kadına ne oldu falan dedim, ’abi beni öldürecekler’ dedi. ’Beni sürekli takip ve taciz ediyor’ dedi. Neyse bir şekilde kendisini misafir ettik. Adam bahçede 15-20 dakika bekledi. ’Ağabey ben kızı almadan gitmem’ dedi. Biz de ’kızı vermeyiz’ dedik. Polisi aradık o sırada polisin geleceğini bildiği için adam çekti gitti" dedi.

"Kadın cinayetlerinin engellenmesi gerek"

Kadın cinayetlerinin engellemesi gerektiğini belirten Ünsal, adamın, kadının boşanma aşamasındaki eşi olduğunu öğrendiklerini belirtti. Ünsal, "Adam Ankara dışından gelmiş. Aile normalde 3-4 tane yer değiştirmiş. Ama adam her seferinde buluyormuş. Olay yargıya taşındı ama bu süreçten sonrasını zaten kendileri takip edecekler" diye konuştu.

"Yoldan geçen insanlar tepkisiz kalıyor"

Yoldan geçen insanların normal bir şey varmış gibi baktıklarını ve tepkisiz kalmalarını da eleştiren Ünsal, "Herkes normal bir şekilde baktı yani şimdi normalde herkesin çoluğu çocuğu var ama biz elimizden geleni yaptık. Gerçekten yoldan geçen insanların bakması olay bittikten sonra yanıma gelip ’ya sana teşekkür ederim’ veya ’kardeşim çok sağ ol’ demesi de garip bir şeydi. Ben yerimden kalkarken emin ol bir saniye bile düşünmedim" ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan, polisten edinilen bilgilere göre adamın yakalanma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Ayrıca, kadının ifadesi alındıktan sonra ailesine sağ salim bir şekilde teslim edildiği bilgisine ulaşıldı.

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