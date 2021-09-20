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Başkent’te kaçakçılık operasyonu: 19 gözaltı

Ankara’da kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda 88 bin 200 adet dolu makaron, 403 litre sahte içki ve 174 kilogram tütün ile çok sayıda kaçak malzeme ele geçirilirken, 19 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 20.09.2021, 19:40
Başkent’te kaçakçılık operasyonu: 19 gözaltı

Ankara’da kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda 88 bin 200 adet dolu makaron, 403 litre sahte içki ve 174 kilogram tütün ile çok sayıda kaçak malzeme ele geçirilirken, 19 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 1 milyon 51 bin 200 adet boş makaron, 88 bin 200 adet dolu makaron, 3 bin adet sahte bandrol, bin 808 adet elektronik/muhtelif eşya, 403 litre sahte içki, 174 kilogram tütün, 34 adet cep telefonu ve 14 adet kaçak sigara ele geçirildiği öğrenildi.

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