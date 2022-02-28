Başkent’te kaçakçılık operasyonlarında 39 gözaltı

Başkent’te 21-27 Şubat tarihleri arasında sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 39 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda da malzeme ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik 21-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda 915 bini dolu olmak üzere toplam 5 milyon 186 bin 500 makaron, 30 bin 232 litre karışımlı akaryakıt, 4 bin 250 adet bandrol, 2 bin 912 litre sahte alkollü içki, 2 bin 680 paket kaçak sigara, 2 bin 177 kilogram tütün, 2 bin 78 adet cinsel içerikli ilaç, bin 418 adet elektronik/muhtelif eşya, 600 adet alkollü içki etiketi, 386 adet puro, 217 alkol yapımında kullanılan ekipman, 32 adet cep telefonu, 9 adet sigara sarma makinesi ve 3 adet hava kompresörü ele geçirildi.