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Başkentte kaçakçılara darbe: 36 gözaltı

Başkentte tütün, sigara ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 36 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Asayiş 21.06.2022, 15:38
Başkentte kaçakçılara darbe: 36 gözaltı

Başkentte tütün, sigara ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 36 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13-19 Haziran tarihlerinde kaçak tütün, sigara ve alkollü içki temin eden şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalarda tespit edilen 36 şahıs gözaltına alınırken, belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 1 milyon 110 bin adet boş makaron, 166 bin 900 adet dolu makaron, 7 bin 100 adet sahte bandrol, 5 bin 881 adet tıbbi ilaç, 2 bin 260 adet puro, bin 980 adet kaçak sigara, bin 410 adet elektronik/muhtelif eşya, 362 kilogram tütün, 74 litre sahte alkollü içki, 6 adet sigara sarma makinesi, 3 adet kaçak otomobil ele geçirildiği öğrenildi.

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