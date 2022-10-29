Başkentte kaçak yağ operasyonu

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 800 bin lira olan kaçak madeni yağ ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyon çerçevesinde, Yenimahalle’de Ö.K. ve N.Ü.’nün kaçak madeni yağ stokları olduğu ve haksız kazanç sağlayacakları bilgisine ulaştı. Gerçekleştirilen operasyonda, şahısların iş adresinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 800 bin lira olan 16 kilogram menşeisi belirsiz ve faturasız kaçak madeni yağ ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlandı.