Başkent’te kaçak ‘bit pazarına’ polis müdahalesi

Ankara’nın Altındağ ilçesinde kaçak olarak tezgahların kurulduğu ‘bit pazarına’ polis ve zabıta ekipleri müdahale ederek kullanılamaz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki Ata Sanayi Caddesi’nde bulunan ve halk arasında ’bit pazarı’ olarak bilinen yerde, çok sayıda kaçak tezgahın olduğu görüldü.

Kısa süre içerisinde polis ve zabıta ekipleri pazarı boşaltırken, belediye ekipleri de iş makinesiyle alanı kazarak kullanılamaz hale getirdi. Ayrıca polis ekipleri tedbir amaçlı pazarın yeniden kurulmaması için ek güvenlik tedbiri aldı.