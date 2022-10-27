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Başkent’te JASAT 9 hırsızlık olayını aydınlattı
Ankara’da Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 9 farklı hırsızlık olayı aydınlatılırken, gözaltına alınan 15 kişiden 3’ü tutuklandı.
Asayiş 27.10.2022, 13:00
Ankara’da Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 9 farklı hırsızlık olayı aydınlatılırken, gözaltına alınan 15 kişiden 3’ü tutuklandı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) 18-24 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucu 9 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı. 8 ilçede meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin yakalanan 15 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.