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Başkent’te jandarmanın durdurduğu araçtan 170 litre kaçak alkol çıktı
Başkent’te jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta 170 litre kaçak alkol, uyuşturucu hap ve tabanca ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 05.05.2022, 12:23
Başkent’te jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta 170 litre kaçak alkol, uyuşturucu hap ve tabanca ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Etimesgut ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları aramada 1 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 12 adet sentetik ecza, 200 adet bandrolsüz şişelenmiş toplamda 170 litre kaçak alkol ele geçirdi. Araçtaki M.Ş., H.G.Ç. ve I.G. adlı 3 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.