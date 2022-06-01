banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Rize simidi 2 TL oldu
Rize simidi 2 TL oldu
Sarıgül, Metris Cezaevi önünde ‘af’ çağrısını yineledi
Sarıgül, Metris Cezaevi önünde ‘af’ çağrısını yineledi
Rus ordusundan nükleer tatbikat
Rus ordusundan nükleer tatbikat
Borsa günü rekor seviyede kapattı
Borsa günü rekor seviyede kapattı

Başkent’te izinsiz gösteriye polis müdahale etti

Gezi Parkı eylemleri sırasında Ankara Güvenpark’ta çıkan olaylarda ölen Ethem Sarısülük’ü anmak için izinsiz yürüyüş yapan gruba polis müdahale etti.

Asayiş 01.06.2022, 23:02
Başkent’te izinsiz gösteriye polis müdahale etti

Gezi Parkı eylemleri sırasında Ankara Güvenpark’ta çıkan olaylarda ölen Ethem Sarısülük’ü anmak için izinsiz yürüyüş yapan gruba polis müdahale etti.

Kızılay Meşrutiyet Caddesi’nde toplanan aralarında HDP’lilerin de olduğu bir grup Güvenpark’a yürümek istedi. Polis grubu eylemin izinsiz olduğu konusunda uyarıda bulundu. Grup yapılan uyarıları dikkate almayarak polise yüklendi. Bunun üzerine polis ekipleri gruba müdahale etti.

Yorumlar (0)
21°
açık