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Başkent’te itfaiye aracının kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Ankara’nın Sincan ilçesinde göreve giden bir itfaiye aracı devrildi. Kazada iki itfaiye görevlisi yaralandı. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Asayiş 13.12.2021, 17:15
Ankara’nın Sincan ilçesinde göreve giden bir itfaiye aracı devrildi. Kazada iki itfaiye görevlisi yaralandı. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Ankara-Ayaş yolu üzerinde Yenikent mevkiinde göreve giden itfaiye aracı devrildi. Kaza sonucu 2 itfaiye görevlisi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. İtfaiye aracının kaza yaptığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.