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Başkent’te iş merkezinde çıkan yangının ardından küle dönmüş dükkanlar kaldı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Ankara Ticaret Borsası (ATB) İş Merkezi’nde çıkan yangının ardından geriye küle dönmüş dükkanlar kaldı.

Asayiş 04.06.2021, 07:34
Başkent’te iş merkezinde çıkan yangının ardından küle dönmüş dükkanlar kaldı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Ankara Ticaret Borsası (ATB) İş Merkezi’nde çıkan yangının ardından geriye küle dönmüş dükkanlar kaldı.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Macunköy Mahallesi’nde bulunan ATB İş Merkezi’nde akşam saatlerinde çıkan ve dükkanlar ile depolarda bulunan kimyasal maddelerin tutuşmasıyla büyüyen yangın saatler sonra söndürülebildi.

Günün aydınlanmasının ardından ise geriye kalan manzara görenleri şaşırttı. Çok sayıda dükkan, iş yeri ve aracın yanarak küle döndüğü yangının ardından geriye büyük çapta maddi hasar kaldı.

Olay yerine gelen ekipler hasar tespit çalışmalarını devam ettiriyor.
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