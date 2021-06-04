Başkent’te iş merkezinde çıkan yangın 7 saatin ardından kontrol altına alındı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Ankara Ticaret Borsası (ATB) İş Merkezi’nde saat 16.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 7 saatlik mücadelesi sonucunda kontrol altına alındı.

Olay, Yanimahalle ilçesi Macun Mahallesi 208’inci caddedeki Ankara Ticaret Borsası İş Merkezi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeme-içme hizmeti veren bir restoranın ürünlerinin bulunduğu depoda elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede etraftaki dükkanlara sıçradı.

Sıçrayan alevler, kimyasal üretim merkezinde fazlaca istiflenmiş dezenfeksiyon malzemelerini tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen yangın, çok sayıda iş yerini etkiledi. Alt katta alevlerin kontrol altına alınmasının ardından yangın, beklemeyen bir şekilde İş Merkezi’nin üst katında bulunan dükkanlara sıçradı. Bu durum üzerine olay yerine daha önceden sevk edilen itfaiye ekiplerinin yanı sıra çok sayıda su tankeri de art arda sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 7 saatlik zorlu mücadelesinin ardından kontrol altına alınan yangında çok sayıda işyeri kullanılamaz hale gelirken soğutma çalışmalarına başlandı.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Yangının çıktığı İş Merkezi’ni yerinde inceleyip, 2 saat boyunca yetkililerden bilgi alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı ilk açıklamada “Sadece itfaiyeci arkadaşlardan rahatsızlananlar var. Bütün Ankara İtfaiyesi burada. Yangını söndürmek için uğraşıyorlar. Sayıda depolamışlar. İçeride vatandaş yok. Maddenin anormal şekilde depolanmış klor veya dezenfektan olduğu söyleniyor” dedi.

Biz de yaklaşık 3 saatten beri buradayız diyerek her türlü koordinasyonun sağlanması için olay yerinde olduğunu belirten Yıldız, “ Biz ihtiyaten Tarım ve Orman Bakanlığı ile iletişime geçerek Orman Genel Müdürlüğü’nden de takviye bir araç talep ettik. Onlar da hemen geldiler. Bunun yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile hemen irtibata geçtik. Burada yangının kontrol altına alınmasının ve sonrasında da soğutma çalışmalarının akabinde hasar tespit ve zarar tespit çalışmaları ivedilikle yapılacak. Bir dükkandaki yağdan kaynaklandığı söyleniyor ilk etapta” diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangına 80 araç, 450 personel ile müdahale edildiğini, yangından etkilenen Ankaralılara hem maddi hem de manevi destekte bulunacaklarını belirtti.