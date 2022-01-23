Başkentte intihar ettiği sanılan genç kızın annesi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Ankara’da önceki gece intihar ederek yaşamına son verdiği sanılan E.Ç’nin tartıştığı annesi tarafından boğularak öldürüldüğü öğrenildi.

Olay, dün gece saatlerinde Ankara’nın Mamak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki E.Ç.’nin ailesi kızlarının kendisini iple asıp intihar ettiğini söyleyerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amiriliği ekipleri, genç kızın öldürülme şüphesi bulunması üzerine anne H.Ç. ile baba Y.Ç.’yi gözaltına aldı. İfadesi alınan anne Y.Ç., olay gecesi kızıyla kavga ettiğini ve boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan anne H.Ç. cezaevine gönderildi. Baba H.Ç. ise serbest bırakıldı.