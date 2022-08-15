banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Suudi petrol devinin kârında yüzde 90’lık artış
Suudi petrol devinin kârında yüzde 90’lık artış
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Sezonun ilk palamutları 30 liradan tezgâhlarda
Sezonun ilk palamutları 30 liradan tezgâhlarda

Başkent’te inşaatta kolon devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara’da etkili olan şiddetli yağmur ve fırtınada bir inşatta kolonun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Asayiş 15.08.2022, 18:26
Başkent’te inşaatta kolon devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara’da etkili olan şiddetli yağmur ve fırtınada bir inşatta kolonun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Yenimahalle ilçesinde fırtına sırasında bir inşatta kolonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybederken, diğer 2 yaralının tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili açıklama yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, "İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde 3 vatandaşımız yaralanmış olup, hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer 2 yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir" dedi.

Yorumlar (0)
23°
açık