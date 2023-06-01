Başkent’te ilginç kaza: Aracı çarptığı otomobilin üzerine çıktı
Ankara’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, çarptığı park halindeki aracın tepesine çıkarak asılı kaldı.
Asayiş 01.06.2023, 11:51
Ankara’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, çarptığı park halindeki aracın tepesine çıkarak asılı kaldı.
Kaza, Yenimahalle ilçesi Ergenekon Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst üste binen otomobiller görenleri şaşkına çevirdi.