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Başkent’te iki motokuryenin kavgası güvenlik kamerasına yansıdı
Başkent’te aralarında husumet olduğu öğrenilen iki motokuryenin kavga görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.
Asayiş 31.10.2021, 17:48
Başkent’te aralarında husumet olduğu öğrenilen iki motokuryenin kavga görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Çankaya Hatay Sokak’ta meydana geldi. Aralarında olay öncesinde husumet olduğu öğrenilen iki motokuryenin kavgası güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredeki vatandaşlar tarafından müdahale edilen kavga sonrasında iki motokurye olay yerinden ayrıldı.