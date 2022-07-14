Başkent’te iki katlı ahşap bina yandı

Ankara’nın Altındağ İlçesinde iki katlı ahşap bina alevlere teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Denizciler Caddesi’nde bulunan iki katlı ahşap binada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın binanın ahşap olmasından dolayı kısa sürede büyüdü. Vatandaşlar tarafından itfaiyeden yardım istendi. Alevler kısa sürede binayı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında can kaybı olmazken bina kullanılamaz hale geldi.