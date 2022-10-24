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Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye’de gerçekleştirdiği özel bir operasyonla karargâhı Suriye/Şeddade’de bulunan Çavreş Tugayı Sabotaj Taburu Sorumlusu Amed Dorşin kod Eyyüp Yakut’u etkisiz hale getirdi.
Başkentte iki grup arasındaki kavgaya polis müdahale etti
Ankara’nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında yaşanan kavgaya polis müdahale etti.
Asayiş 24.10.2022, 09:22
Ankara’nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında yaşanan kavgaya polis müdahale etti.
Alınan bilgiye göre, Altındağ’ın Yenidoğan Mahallesi’nde bir grubun bir markete saldırmasının ardından gerginlik çıktı. Saldırganlarla mahalle sakinleri arasında kavga çıktı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesi sonucu olaylar kontrol altına alındı. Olaylar sırasında bazı vatandaşların yaralandığı öğrenildi.