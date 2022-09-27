Başkentte “Huzur ve Güven” uygulaması

Ankara’da İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzensiz göçle mücadeleye yönelik “Huzur ve Güven” uygulaması gerçekleştirildi.

Başkentte 22 Eylül tarihinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik “Huzur ve Güven” uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 108 umuma açık yer ve 125 metruk bina kontrol edildi. 110 ekip ve 319 personelin görevlendirildiği uygulamada 4 bin 847 yerli ve 251 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı. Uygulama sonucunda çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalanırken, geçici uluslararası koruma kaydı bulunan 6 yabancı şahsa idari para cezası verildi.