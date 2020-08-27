Başkent’te husumetli kişiler arasında silahlı kavga: 1 yaralı
ANKARA’NIN ALTINDAĞ İLÇESİNDE ARALARINDA HUSUMET BULUNAN ŞAHISLARIN SİLAHLI KAVGASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.
Ankara’nın Altındağ İlçesinde aralarında husumet bulunan şahısların silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı.
Olay gece saat 04.00 sularında Ankara’nın Altındağ İlçesi Çağdaş sokakta meydana geldi. Aralarında önceden husumet olan İ.K., T.B., Berk.Y. ile Cesur Cem. Y. Çağdaş sokakta karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu, İ.K., T.B. ve Berk.Y yanlarında getirdikleri tabanca ile Cesur Cem. Y.’nin topuğuna 4 el ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki Polis ekipleri hemen olay yerine intikal etti. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler şüpheli şahıslardan İ.K., T.B.,’nin ticari taksiyle kaçtığını ve Berk Y.’nin ise yaya bir şekilde kaçtığını gördü. Uzun süre kovalamaca sonucunda ekipler şüpheli Berk. Y’yi Şehit Cemalettin Caddesi’nde kıskıvrak yakaladı. Olay yerine sevk edilen Sağlık Ekipleri ise Cesur Cem Y.’yi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Polis ekipleri olay yerinden kaçan İ.K ve T.B’yi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.
|İmsak
|04:47
|Güneş
|06:19
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:54
|Akşam
|19:52
|Yatsı
|21:18
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25