Başkent’te hırsızların rahat tavırları şaşkına çevirdi

ANKARA (İHA) – Ankara’da medikal ürünler satan özel bir iş yerine gelen iki kadından birisi kasiyeri oyalarken diğeri ise kasiyeri kandırdı. Ortopedik ürünü saniyeler içinde çantasına atan kadının rahatlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara Yenimahalle’de medikal ürünleri satan bir iş yerine gelen iki kadının organize bir şekilde yaptıkları hırsızlık kameralara yansıdı. İlk olarak kasiyere ürün sorduktan sonra raftan ortopedik bir ürünü rahat tavırlarla çantasına atan şahıs tekrar kasaya geldi. Suç ortağının olaya dahil olması ile kişiler, iki haftadır çalışan kasiyer Mehtap Korkmaz’ın kafasını karıştırıp kasada tırnakçılık yaparak iş yerinden ayrıldı. İşletmeden ayrıldıktan kısa süre sonra kasadaki paralardaki eksikliği fark eden iş yeri çalışanları, güvenlik kamerası görüntülerini kontrol ettiklerinde şahısların; bir adet ortopedik ürün, kadın pedi ve birkaç parfümün de çalındığını öğrendi.

“Giyimi ve diksiyonu o kadar dört dörtlüktü ki asla şüphe etmedim”

İş yerine gelen hırsızlardan şüphelenmediğini ve kamera kayıtlarını incelediklerinde şok olduklarını aktaran iş yeri çalışanı Korkmaz, “Burada da diğer müşterilerle ilgilenen arkadaşım vardı. O arada kadın petlerinin nerede olduğunu sordu, yardımcı olmamı istedi. Ben de petlerin olduğu tarafa ilerlerken önden ben çıktım hanımefendi de arkamdan gelirken rafta duran ortopedik bir ürünü çantasına koyuyor ve kadın petlerin olduğu tarafa doğru yöneliyor. Kasada paraları ayrı yerlere muhafaza ediyorum ve verdiğim para üstünden emindim ama o kadar masum yüzlü ve hırsız olamayacak kadar giyimi ve diksiyonu o kadar dört dörtlüktü ki asla şüphe etmedim. Eksik para verdiğimi söyleyince tekrar parayı tamamladım. Biz anlık kasalar bildiriyoruz ve anlık olarak bildirdiğimiz için de o an hemen fark ettik fakat müşteri gitmişti. Kamera kaydından bakarken biz diğer bir ürünü çaldığını gördük. Bu arada başka birisi daha vardı, o da kapıda gözetleme yapıyormuş ve parfümeri reyonundan bir şeyler almış ve çantasına koymuş. Benim için maalesef kötü bir tecrübe oldu” ifadelerine yer verdi.

“Aslında ihtiyacı olabileceğini düşünmüyorum”

Kasadaki ısrarcı tavrından şüphelenmediğini ve olay sonrası emniyete gidip ifade verdiğini aktaran Korkmaz, “On liralık bir ürün almıştı, 50 lira verdi ve ben de iki adet 20 lira uzattım. Tekrar ben parayı yerine koyarken ‘Eksik para verdiniz’ dedi. Parayı kaldırdım ve gösterdim ve ‘Siz bana 50 lira verdiniz’ dedim. O da bana elindeki parayı göstererek ‘Siz bana 25 lira verdiniz’ dedi ve 5 lirayı alarak tekrar 20 lira uzattım. Raftan aldığı üründe ortopedik bir diz aparatı. Aslında ihtiyacı olabileceğini düşünmüyorum. Ürünler kare kodlu, özel bir ürün ne yapacağını da bilmiyorum. O kadar hızlı almış ki kamera kayıtlarından bakarken şok olduk. Saliselerle ürünü almış. Bugün emniyette ifade verdim ve yüz tanıma işlemi yaptık. Vermiş olduğum istatistiklere göre skala çıkarttılar, yaklaşık 167 kişiyi taradım ama hiçbirinden sonuç alamadık” diye konuştu.