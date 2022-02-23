Başkent’te havadan trafik denetimi

Ankara İl jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Başkent’te helikopterle havadan trafik denetimi yaptı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce 21 Şubat Pazartesi günü 14.00-16.00 saatleri arasında Ankara-Akyurt-Kalecik-Çankırı (D-140 ve D-765) Devlet Karayolu üzerinde helikopterle havadan trafik denetimi icra edildi. Faaliyetin icrasında karayolları üzerinde meydana gelebilecek ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının önüne geçebilmek, algılanabilir yakalanma riski duygusunu arttırmak amaçlandı.

Sürücülere ve yol kullanıcılarına eğitici, öğretici ve yönlendirici bilgilendirme faaliyetleri ile trafik kural ihlali yapan araç sürücülerini tespit ederek vatandaşların can, mal ve trafik güvenliğinin sağlanması kapsamında denetimlerin süreceği belirtildi.