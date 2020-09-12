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Başkent’te hastaneden çıkan yayaya otomobil çarptı: 1 ölü

ANKARA (İHA) - ANKARA’NIN ÇANKAYA İLÇESİNDE HASTANEDEN ÇIKAN VE EVİNE GİTMEK İÇİN OTOBÜSE BİNMEK İSTEYEN YAYAYA OTOMOBİL ÇARPTI. ÇARPMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULAN VATANDAŞ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ.

Asayiş 12.09.2020, 02:05
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Başkent’te hastaneden çıkan yayaya otomobil çarptı: 1 ölü

Ankara’nın Çankaya ilçesinde hastaneden çıkan ve evine gitmek için otobüse binmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza Ankara’nın Çankaya İlçesi Dumlupınar Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara Şehir Hastanesi’nden çıkan, evine gitmek için otobüse binmek isteyen Musa Narlı’ya Dumlupınar Bulvarı’ndan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade istikametine giden ve kimliği henüz tespit edilemeyen 06 DE 8287 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın sonucu Musa Narlı yola savrulurken, kazayı gören diğer sürücüler Polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Musa Narlı’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere 10 Nisan Polis Karakolu’na götürüldü. Polis ekipleri ise trafiği kontrollü bir şekilde geçişini sağladı.

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