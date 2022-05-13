Başkentte halk otobüsü ile ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Başkentte seyir halindeki bir halk otobüsüne ticari aracın çarpması ile meydana gelen kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde seyir halinde Esat Caddesi üzerinde ilerleyen 06 FY 6501 plakalı halk otobüsüne aynı cadde üzerinde ilerleyen 34 CAT 538 plakalı ticari araç Bağlayan Sokağa yönelirken, halk otobüsünün sağ yolcu kapısından çarptı. Bölgedeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Meydana gelen kazada, ticari araç içerisinde bulunan Y.B. ve M.K. hafif yaralanırken, halk otobüsü içindeki yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın tanıklarından Ertan Bağ, şu ifadelere yer verdi:

“Olay anında çok büyük bir ses duydum. Sese çıktığım anda araçların gelen otobüsün sanırım sokağa girmek isteyen araca çarpması sonucu bir kaza meydana geldi. Yaralı durumunu net bilmesem de gördüğüm şoför ve yanındaki arkadaş vardı yanındaki arkadaş sağlamdı. Herhangi bir şeyi yoktu. Ama şoförde muhtemelen kafasına aldığı bir darbe gördüm. Ama otobüsün içerisindekilerden haberim yok. Bu caddede kaza olayı çok fazla meydana geliyor. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de açıkça belirtmek istiyorum. Trafik lambasının vatandaşlarımızın yaya geçidinin nasıl kullanacağını bilmemesinden de kaynaklanıyor.”