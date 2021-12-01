Başkent’te gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 31 gözaltı

Başkentte sigara, tütün, alkollü içki kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 31 şahıs gözaltına alınırken çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik 22-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, operasyonlarda 151 bin 300 adedi dolu, 12 milyon 120 bin boş makaron, 20 bin 310 litre karışımlı akaryakıt, 4 bin 800 adet gıda takviyesi, 2 bin 716 adet cinsel içerikli ilaç, 2 bin 670 adet tıbbi ilaç, 2 bin 447 adet elektronik/muhtelif eşya, 2 bin 285 litre sahte içki, bin 220 paket kaçak sigara, 589 kilogram tütün, 395 adet sahte bandrol, 243 adet puro, 12 adet cep telefonu ele geçirildiği öğrenildi.

(OHÖ-