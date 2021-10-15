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Başkent’te gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 29 gözaltı

Başkent’te sigara, tütün, alkollü içki ve akaryakıt kaçakçılığını önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 29 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda da malzeme ele geçirildi.

Asayiş 15.10.2021, 16:30
Başkent’te gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 29 gözaltı

Başkent’te sigara, tütün, alkollü içki ve akaryakıt kaçakçılığını önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 29 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda da malzeme ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde sigara, tütün, alkollü içki ve akaryakıt kaçakçılığını önlemeye yönelik 11-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda 418 bin 520’si dolu 7 milyon 853 bin 720 makaron, 47 bin 520 adet cinsel içerikli ürün, 47 bin 97 litre karışımlı akaryakıt, 5 bin 182 litre sahte alkollü içki, 368 kilogram tütün, 325 adet puro, 300 adet bidon etiketi, 9 adet kompresör ve 8 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

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