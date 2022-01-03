Başkentte gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 13 gözaltı

Başkentte sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 şahıs gözaltına alınırken çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik 27 Aralık 2021-02 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, operasyonlarda 4 bin 200’ü dolu olmak üzere 1 milyon 120 bin boş makaron, 5 bin 228 paket kaçak sigara, 2 bin 154 adet puro, bin 79 elektronik/muhtelif eşya, 70 kilogram tütün ve 9 adet cep telefonu ele geçirildiği öğrenildi.