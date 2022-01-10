Başkent’te gençlerin tehlikeli yolculuğu

Ankara’da otomobilin arkasına tutunarak ilerleyen patenli gençlerin trafikteki tehlikeli yolculukları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Ankara’nın Sincan ilçesinin en işlek caddelerinde meydana geldi. Bir otomobilin ön kaputuna oturan gencin cep telefonuyla uğraşması ve otomobilin etrafını saran patentli gençlerin tehlikeli yolculukları, sürücüler tarafından telefonla kaydedildi. Bir diğer olayda ise 7 gencin trafikte hızla ilerlemesine aldırış etmeden tutunarak yolculuk etmesi görenleri şaşkına cevirdi.