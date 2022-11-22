Başkentte genç kızın av tüfeğiyle vurularak öldürülmesi olayının şüphelisi tutuklandı

Ankara’nın Keçiören ilçesine bağlı Ovacık Mahallesinde, 17 yaşındaki kızın tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla Ankara Keçiören’in Ovacık Mahallesi’ne giden maktul Kader Yiğit, arkadaşı Y.B’nin (18) ateşlediği iddia edilen tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan genç kız, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli Y.B., emniyetteki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Savunmasında olayın kaza olduğunu öne süren Y.B, tutuklanarak cezaevine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.