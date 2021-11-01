Başkent’te gecekondu yangınında bir kişi hayatını kaybetti

Ankara’nın Mamak ilçesindeki bir gecekonduda çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Yangın, sabah gece saatlerinde Mamak Saimekadın 53 sokakta bir gecekondu da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin içerisinde henüz sebebi belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşların yangını fark etmesiyle birlikte yapılan müdahale yetersiz kalınca itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan soğutma işlemleri sırasında yerde yatan Saim K.’nin cansız bedenine ulaşıldı. Evde yalnız yaşadığı iddia edilen Saim K.’nin dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirtildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Saim K.’nin cansız bedeni Mamak Belediyesine bağlı cenaze aracı ile Ankara Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Polis çıkan yanlığınla ilgili inceleme başlattı.