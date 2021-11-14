banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Fuat Bol: Uyuyan dev uyanıyor!
Fuat Bol: Uyuyan dev uyanıyor!
Bulgaristan’da halk sandık başında
Bulgaristan’da halk sandık başında
Altının gram fiyatı 600’e çıkınca artık yanına yaklaşılmıyor
Altının gram fiyatı 600’e çıkınca artık yanına yaklaşılmıyor
Danıştay: Coca-Cola'nın içeriği araştırılsın
Danıştay: Coca-Cola'nın içeriği araştırılsın

Başkent’te freni boşalan kamyon 10 aracı altına aldı

Başkent’te freni boşalan kamyon, 10 araca çarparak durabildi. Araçların çoğunun kullanılamaz hale geldiği kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Asayiş 14.11.2021, 18:31
Başkent’te freni boşalan kamyon 10 aracı altına aldı

Başkent’te freni boşalan kamyon, 10 araca çarparak durabildi. Araçların çoğunun kullanılamaz hale geldiği kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Keçiören ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bölük Caddesi üzerinde park halinde olan 06 BJ 5025 plakalı kamyonun freni boşaldı. Freni boşalan ve sürücüsü olmayan kamyon, kendi halinde hareket ederek önünde park halinde bulunan diğer araçlara çarptı. Toplamda 10 araca çarparak durabilen kamyon kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yaşanan olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza alanı güvenlik güçlerince emniyet şeritleri ile çevrilirken, itfaiye ekipleri de sıkışan araçları kaldırmak için çalışmalarını sürdürdü.

“Allah’tan içinde kimse yoktu”

Olay anını gören ve büyük çaplı bir kaza meydana geldiğini belirten Yunus Emre Aydın, “Tır yukarıdan freni boşalıp geldi. Burada 2 tane araca maddi olarak zarar verdi oradan da merdivenlerden yuvarlanarak devrildi. Orada da 2 araç daha zarar gördü. Mahalle olarak da birkaç aracımız zarar gördü. Biz hepimiz de olay anında mahalledeydik” şeklinde konuştu.

Olay anını gören diğer bir vatandaş ise, “Araç yukarıda okulun orada duruyormuş ve freni boşalmış herhalde, aşağı doğru sağa sola yalpalayarak gelmiş. En son burada 2 arabaya vurup, oradan direğe, direkt merdivenlerin oradan aşağı uçmuş. İki aracı altına alıp öyle durabilmiş. Olay anında ben mahalledeydim. Biz de canlı gördük. İçinde Allah’tan kimse yoktu, bir can kaybı olmadı. Olan maddi hasar, geçmiş olsun” diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6