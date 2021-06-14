Başkent’te fırtına

Ankara’da fırtına ve sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları yaşanırken, rüzgarın şiddetine dayanamayan ağaçlar devrildi.

Ankara’da bir süredir etkili olan sağanak yağış akşam saatlerinde şiddetini artırarak fırtınaya dönüştü. Ankara’nın Polatlı ilçesi Yağçıoğlu Mahallesi’nde su baskınları yaşanırken, Sincan ilçesinde ise fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi.