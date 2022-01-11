Başkent’te FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne darbe

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün firarilerini yakalamaya yönelik çalışma yapan özel ekip, dün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla 2 farklı gaybubet evinde saklanan firarileri kıskıvrak yakaladı.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve terör örgütünün güncel yapılanmasında aktif rol alan ihraç edilmiş 2 komiser, saklandıkları gaybubet evlerinin tespiti sonrasında yakayı ele verdi. Firari şahıslardan ihraç komiser M.Ç.’nin Ankara Çankaya semtinde saklandığı gaybubet evi, emniyet ekiplerinin teknik takibi sonrasında tespit edildi. M.Ç., evinin tespit edilmesi sonrası polis tarafından aylarca takibe alındı. Adım adım iz süren özel ekip, M.Ç.’nin saklandığı gaybubet evinde örgütsel faaliyetlerine devam ettiği, kılık değiştirdiği, hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezasının olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri, M.Ç.’nin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından ’bağlılığı ve teslimiyeti en yüksek seviyede olan’ kişileri ifade eden şekilde kodlandığını ve şahsın Bylock kullanarak birçok örgütsel mesajlaşma gerçekleştirdiğini tespit etti. M.Ç., dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen nefes kesen operasyonla yakalandı. Daha sonra M.Ç.’nin yakalandığı gaybubet evinde yapılan aramada, ev içerisinde bulunan Ö.Y. isimli şahsın da ihraç öğretmen olduğu ve firari M.Ç. ile aynı evde beraber saklandıkları tespit edildi. Ayrıca gaybubet evinden çıkan yüklü miktarda Türk Lirası, dolar, euro cinsinden paraya, çok sayıda cep telefonuna, dijital materyaller ve çok sayıda örgütsel evrak ile dokümana polis tarafından el konuldu.

Aynı saatlerde diğer firari şahıs ihraç komiser H.D,’nin de Yenimahalle semtinde saklandığını gaybubet evine operasyon gerçekleştiren özel ekip, firari şahsı kaçmak üzereyken yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda firari şahıs H.D.’nin sahte kimlik kullandığı, kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasının olduğu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından ’bağlılığı ve teslimiyeti en yüksek seviyede olan’ kişileri ifade eden şekilde kodlandığı ve şahsın Bylock kullanarak birçok örgütsel mesajlaşma gerçekleştirdiği tespit edildi. Gaybubet evinde yapılan aramada ele geçirilen sahte kimliğe, çok sayıda cep telefonuna, dijital materyallere ve çok sayıda örgütsel evrak ile dokümana polis tarafından el konuldu. Öte yandan gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucunda yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Sincan Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edilecek.