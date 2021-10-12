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Başkent’te FETÖ’nün sorumlu kademesine operasyon: “7 gözaltı”
Başkent’te FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 2’si askeri, 7’si ise sivil yapılanma içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet göstermiş şüphelilere yönelik operasyon neticesinde 9 şüpheliden 7’sinin yakalandığı öğrenildi.
Asayiş 12.10.2021, 09:38
Başkent’te FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 2’si askeri, 7’si ise sivil yapılanma içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet göstermiş şüphelilere yönelik operasyon neticesinde 9 şüpheliden 7’sinin yakalandığı öğrenildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında 2’si sözde askeri sorumlu, 7’si de sivil yapılanma içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet göstermiş toplamda 9 şüpheliden 7’si yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.