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Başkentte FETÖ operasyonu: ‘ByLock’ kullandığı tespit edilen 6 kişiye gözaltı

Başkentte, terör örgütü FETÖ/PDY’nin dijital haberleşme programı olan ‘ByLock’u kullandığı ve örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 8 şüpheliden 6’sı yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 02.08.2022, 10:02
Başkentte FETÖ operasyonu: ‘ByLock’ kullandığı tespit edilen 6 kişiye gözaltı

Başkentte, terör örgütü FETÖ/PDY’nin dijital haberleşme programı olan ‘ByLock’u kullandığı ve örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 8 şüpheliden 6’sı yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyette bulunan ve örgütün dijital haberleşme programı ‘ByLock’u kullanan 8 kişiyi tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından harekete geçen ekipler şüphelilerden 6’sını yakalayarak gözaltına aldı. Firari 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

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