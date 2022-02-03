Başkent’te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Başkentte terör örgütü FETÖ’nün yurt dışındaki sözde örgüt yöneticileriyle faaliyette olduğu tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ terör örgütünün yurt dışındaki sözde örgüt yöneticileriyle irtibatı olan 10 şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonla 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.