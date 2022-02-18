Başkent’te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Ankara’da terör örgütü FETÖ/PDY’nin mülki idari yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 15 kişiden 6’sı yakalandı. Firari şahısları yakalamaya yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün mülki idari yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 15 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Firari 9 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.