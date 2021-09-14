Başkentte FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Ankara’da terör örgütü FETÖ/PDY’nin “gaybubet” evlerinde kalarak örgütsel faaliyetlere devam ettiği belirlenen 26 şahsa yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün “gaybubet” olarak adlandırılan evlerinde kalarak örgütsel faaliyetlere devam eden 26 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla belirledikleri şahıslardan 21’ini yakalayarak gözaltına aldı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

Operasyonlarda; çok sayıda sahte kimlik, bilgisayar, cep telefonu, flash bellek, hard disk, 108 bin 770 TL, 22 bin 600 dolar ve bin 230 euro ele geçirildi.