Başkent’te FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Ankara’da terör örgütü FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün, firari mensupları üzerinden güncel faaliyetlerini sürdürmeye çalışması ve gaybubet olarak adlandırılan hücre evlerinde saklanan örgüt mensuplarının dava dosyalarının istinaf veya Yargıtay aşamasında ceza kesinleşmesi esnasında yurtdışına kaçmalarını sağladıkları bilinmektedir. Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince Ankara ilinde saklanan FETÖ terör örgütü mensuplarının gizlendikleri adresler yaklaşık 1 ay boyunca teknik ve fiziki takip çalışmaları yapılarak tespit edilmiş ve savcılık ile koordine kurularak operasyon kararı alındı.

Yapılan çalışmaların ardından saklandıkları adresler tespit edilen haklarında arama kararı bulunan toplam 15 FETÖ terör örgütü yönetici ve üyelerine yönelik sabah erken saatlerde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 3’ünün Askeri mahrem yapılanmada yönetici, 3’ünün örgüt mensubu ihraç subay/astsubay, M.O.’nun Adliye mahrem yapılanmada yönetici, Ü.K isimli şüphelinin Nevşehir İl Ablası/Kadın alanı sorumlusu, Z.B isimli şüphelinin Sivas İl Ablası/Kadın alanı sorumlusu olduklarına, diğer şüphelilerin ise sivil yapılanmada sorumlu seviyede görev aldıklarına ve/veya örgüt finansörü olduklarına dair haklarında etkin pişman beyanları ve deliller bulunduğu için mahkemelerce aranan örgüt mensuplarından olduğu tespit edildi.

Şüpheliler arasında 1 ihraç tuğgeneral (E.Y. - Malatya Ağır Ceza mahkemesince aranıyor), 2 ihraç astsubay, 1 ihraç mühendis de bulunduğu öğrenildi.