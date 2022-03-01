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Başkent’te FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Başkent’te terör örgütü FETÖ/PDY’nin gizli haberleşme programı Bylock’u kullandığı tespit edilen 9 kişi ile ’gaybubet’ adı verilen örgüt evinde kaldığı belirlenen 4 kişiye yönelik gerçekleştirilen 2 ayrı eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Asayiş 01.03.2022, 14:07
Başkent’te terör örgütü FETÖ/PDY’nin gizli haberleşme programı Bylock’u kullandığı tespit edilen 9 kişi ile ’gaybubet’ adı verilen örgüt evinde kaldığı belirlenen 4 kişiye yönelik gerçekleştirilen 2 ayrı eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün gizli haberleşme programını Bylock’u kullanan 9 kişi ile örgütün ’gaybubet’ adı verilen evlerinde kalan 4 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler düzenledikleri 2 ayrı eş zamanlı operasyonla 10 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Firari 3 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.